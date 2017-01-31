Исполнитель главной роли в сериале "Доктор Кто" покидает проект

Шотландский актер Питер Капальди, исполняющий главную роль в британском научно-фантастическом телесериале "Доктор Кто" (Doctor Who), покидает телепроект. Об этом актер заявил в понедельник в эфире второй программы радио BBC.

"Я ухожу из сериала. Мне грустно, я люблю "Доктор Кто" - это было огромное удовольствие работать с его командой. Но у меня много других проектов, я никогда не занимался одним и тем же делом три года", - рассказал 58-летний актер.