Украина назвала слоган "Евровидения – 2017"

Украина назвала слоган музыкального конкурса "Евровидение – 2017", сообщает канал UA:Первый на своем сайте. Девизом мероприятия будет фраза Celebrate Diversity, что можно перевести как "Уважайте многообразие" или "Праздновать многообразие".

Как отмечает канал, слоган хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего конкурса, в основе которой – традиционное украинское ожерелье, состоящее из большого количества разнообразных бусин. Официальные логотипы у "Евровидения" существуют с 2004 года.

Фото: eurovision.tv

Исполнительный директор "Евровидения" Юн Ула Санн заявил, что Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together ("Объединяемся").