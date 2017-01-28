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Вдова Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
Ушла из жизни знаменита актриса Иветта Зельдина. Вдова Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти.
Печальную новость сообщи актер Станислав Садальский на своей страничке в ЖЖ. В соцсети Садальский посвятил Зельдиной трогательный пост, кратко рассказав историю любви Владимира и Иветты.
"Они поженились почти пятьдесят лет назад, когда Иветта училась на факультете журналистики МГУ. Она считалась одной из главных красавиц факультета, и новость о том, что Капралова выходит замуж за актера Владимира Зельдина, который старше ее почти в два раза, стала настоящей сенсацией. Они познакомились, когда Иветта после окончания университета пришла работать в бюро пропаганды советского киноискусства при Союзе кинематографистов.
Зельдину тогда было сорок семь лет, и мама его будущей жены была просто в шоке, что за ее дочерью ухаживает актер, хотя и знаменитый, но довольно для нее старый. Через два года романтических отношений они поженились.Непросто приходилось Иветте переживать многочисленные увлечения и романы своего мужа, из которых, по ее словам, Зельдин черпает свою энергию. Сегодня ее не стало", – поделился актер.
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