Садальский высмеял Юлию Высоцкую

Актер Станислав Садальский раскритиковал премию «Золотой орел» за «междусобойчик». Как сообщают Рамблер/новости, в своем блоге в «Живом журнале» Садальский прокомментировал вручение кинематографической награды Юлии Высоцкой.

Садальский упрекнул Высоцкую, ведущую повар-шоу на ТВ, в специфических кулинарных пристрастиях, и напомнил, что ранее ее муж Андрей Кончаловский и его брат Никита Михалков попросили почти миллиард рублей на создание столовых-бистро у президента РФ Владимира Путина.

«Из этой затеи (пока)ничего не вышло. Зато по премиям, всем сестрам - по серьгам, всем братьям - по орлам! Кто бы сомневался.... 2016 - лучший фильм у премии Михалкова - фильм Михалкова младшего -"Солнечный удар".2017 - лучший фильм у премии Михалкова - фильм Михалкова старшего -"Рай". Знатный междусобойчик получается)))) И я Никиту понимаю..., а вы?» - написал Садальский (орфография и пунктуация автора сохранены – Рамблер/новости).

Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая и Никита Михалков Фото: ТАСС

Накануне кинематографическую премию «Золотой орел» вручили фильму Кончаловского «Рай». Лучшей актрисой 2016 года за рол в этом фильме была признана Юлия Высоцкая.