Далее:
Главное сейчас
360tv.ru

Британский актер Джон Херт скончался в возрасте 77 лет

Скончался актер Джон Херт
Фото:
Известный актер Джон Херт скончался в Великобритании на 78-м году жизни, сообщило издание The Daily Mirror.
Наиболее известны российскому зрителю роли Херта в фильмах о Гарри Потере.
Актер также снимался в картинах «Полуночный экспресс», «1984», «Человек-слон», «Чужой», «Контакт», «Хеллбой: Герой из пекла», «V — значит вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».
Еще 28 источников
Великобритания
Джон Херт
Оставить комментарий

360tv.ru: последние новости