Британский актер Джон Херт скончался в возрасте 77 лет

Известный актер Джон Херт скончался в Великобритании на 78-м году жизни, сообщило издание The Daily Mirror.

Наиболее известны российскому зрителю роли Херта в фильмах о Гарри Потере.

Актер также снимался в картинах «Полуночный экспресс», «1984», «Человек-слон», «Чужой», «Контакт», «Хеллбой: Герой из пекла», «V — значит вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».