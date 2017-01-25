Умерла актриса Мэри Тайлер Мур

«Сегодня Мэри Тайлер Мур скончалась в возрасте 80-и лет в окружении друзей и любящего мужа», — сообщила представитель актрисы Мара Баксабаум.

Как говорится в публикации, Мур последнюю неделю своей жизни дышала с помощью респиратора. В сообщении не говорится о причинах смерти артистки, однако подчеркивается, что в 2011 году Мур перенесла операцию на мозге. Актриса получила широкую известность благодаря ролям в сериалах «Шоу Дика Ван Дайка» и «Шоу Мэри Тайлер Мур». В 1992 году актриса была удостоена «звезды славы» на Голливудской аллее.