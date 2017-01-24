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В Минкультуры предложили повысить сборы с голливудских фильмов почти в 1,5 тысячи раз
В Министерстве культуры России обсуждают возможность повысить стоимость прокатных удостоверений на голливудские фильмы почти в 1,5 тысячи раз. Об этом «Ведомостям» сообщил директор Фонда кино Антон Малышев.
Отмечается, что в настоящее время стоимость госпошлины составляет 3,5 тыс. рублей, а ведомство предлагает поднять её до 5 млн рублей.
«Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино», — сказал Малышев.
По информации издания, полученные деньги пойдут на производство российских фильмов.
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