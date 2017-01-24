Актриса с русскими корнями получила порно-Оскар

Лучшей исполнительницей фильмов для взрослых 2016 года стала американка с русскими корнями Адриана Чечик. 22 января наступившего года девушка, практикующая жесткий секс на экранах, получила заветную для сотрудниц порно-индустрии статуэтку.

Адриана Чечик – это псевдоним актрисы пикантного жанра. Свое настоящее имя девушка не сообщает. Известно только, что «чечик» в переводе тюркского означает «цветок».

Звезда кино для взрослых выросла в приемной семье штата Пенсильвания. На сегодняшний день девушке 25 лет. В своем недавнем интервью Адриана Чечик заявила о своем русско-сербском происхождении.

Юность актрисы началась самым обычным образом. После школы она решила получить высшее образование и поступила на биохимический факультет Дрексельского университета. Будущая звезда «клубнички» планировала связать свою жизнь с медициной. Однако вскоре Адриане понадобились деньги, и она решила их заработать, танцуя стриптиз в одном из клубов Флориды. Там ее заметили и пригласили сняться в порно. Участие в фильмах с жесткими сценами насилия и групповыми оргиями девушке понравилось, и новой профессии она отдалась со всей душей.