Назван самый кассовый российский фильм XXI века
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Назван самый кассовый российский фильм XXI века

Назван самый кассовый российский фильм XXI века
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Выяснилось, какие российские фильмы начала XXI века сумели сделать наибольшую кассу. Лидером по заработкам стала военная кинокартина Федора Бондарчука «Сталинград». Он принес создателям $68 млн.
Второе место по кассовости заняло продолжение легендарной комедии Эльдара Рязанова – фильм Тимура Бекмамбетов «Ирония судьбы. Продолжение», получивший в прокате $55,5 млн. Третью строчка рейтинга получил «Вий 3D» постановки Олега Степченко. Современная интерпретация повести Гоголя собрала $39,5 млн.
Четвертое и пятое место заняли фильмы «Адмиралъ» и «Елки-3», каждая из которых сумела преодолеть отметку в $38 млн.
Всего же российские фильмы в период после 2000 года сделали общую кассу в $1,78 млрд. Таковы результаты исследования, опубликованные телеканалом «МИР 24».
Новым рекордсменом российского проката может стать блокбастер «Викинг» режиссера Алексея Кравчука. Как сообщали «Известия», за первые две недели фильм собрал более $20 млн.
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