Назван самый кассовый российский фильм XXI века

Выяснилось, какие российские фильмы начала XXI века сумели сделать наибольшую кассу. Лидером по заработкам стала военная кинокартина Федора Бондарчука «Сталинград». Он принес создателям $68 млн.

Четвертое и пятое место заняли фильмы «Адмиралъ» и «Елки-3», каждая из которых сумела преодолеть отметку в $38 млн.

Всего же российские фильмы в период после 2000 года сделали общую кассу в $1,78 млрд. Таковы результаты исследования, опубликованные телеканалом «МИР 24».