В СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла

Британский поп-исполнитель Джордж Майкл скончался на 53 году жизни от наркотиков, передает Mirror со ссылкой на его партнёра Пола Стага.

Стаг заявил, что певец мог смешать сразу несколько препаратов и антидепрессентов с алкоголем.

По его словам, у Джорджа Майкла была наркотическая зависимость на протяжении многих лет. И якобы он не мог обойтись без экстази в интимной жизни.

Полиция пока не дала официального заключения о причинах смерти певца.