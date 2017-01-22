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В СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла
Британский поп-исполнитель Джордж Майкл скончался на 53 году жизни от наркотиков, передает Mirror со ссылкой на его партнёра Пола Стага.
Стаг заявил, что певец мог смешать сразу несколько препаратов и антидепрессентов с алкоголем.
По его словам, у Джорджа Майкла была наркотическая зависимость на протяжении многих лет. И якобы он не мог обойтись без экстази в интимной жизни.
Полиция пока не дала официального заключения о причинах смерти певца.
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