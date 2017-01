Шайа ЛаБаф после инаугурации Трампа объявил четырехлетнюю забастовку

Известный американский актер Шайа ЛаБаф объявил четырехлетнюю забастовку после инаугурации президента США Дональда Трампа, передают Рамблер/новости со ссылкой на издание Hill

Шайа ЛаБаф стал известен благодаря главным ролям в таких фильмах, как «Нимфоманка», «Паранойя», «Трансформеры».

Свой протест против Трампа он отметил специфическим арт-проектом, в рамках которого всем желающим предлагают произнести слова: «Он не разделит нас» (He will not divide us) перед камерой, установленной перед Музеем движущегося изображения в Нью-Йорке

Видео будет транслироваться непрерывно в режиме онлайн в течение ближайших четырех лет. Американский актёр, танцор, рэп-исполнитель Джейден Смит открыл проект: он произносил фразу в течение более трех часов.