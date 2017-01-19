Первый канал назвал причину утечки «Шерлока»

Первый канал и компания BBC Worldwide выступили с заявлениями по итогам проведенного расследования по поводу утечки в сеть финальной серии "Шерлока". Об этом говорится в поступившем в "Газету.Ru" пресс-релизе Первого канала.

"Первый канал завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода 4-го сезона "Шерлока". Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть. Мы хотим заверить наших партнеров и зрителей, что по следам этого инцидента мы полностью поменяли протоколы безопасности с тем, чтобы избежать повторения подобного. Мы приносим свои извинения Hartswood Films, BBC Worldwide и фанатам "Шерлока" по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки", - говорится в сообщении.

В свою очередь BBC Worldwide приветствовал намерение канала по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем.

"Мы будем работать совместно с Первым каналом, чтобы это обеспечить. Мы хотели бы поблагодарить фанатов "Шерлока" по всему миру, которые объединились и помогли нам и российским коллегам минимизировать последствия утечки эпизода. BBC Worldwide благодарит Первый канал за надлежащим образом проведенное оперативное расследование, и на этом мы считаем тему закрытой", - заявили в компании.

Премьера эпизода "Последнее дело" была запланирована на 0.00 16 января. Но уже вечером 14 января эта серия нелегально появилась в сети на русском языке.