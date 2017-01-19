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Погибла легендарная исполнительница хита «Ламбада»
Фото: loalwabraz.com
Солистка французской группы Kaoma Лоалва Браз обнаружена мертвой в Сакуареме, штат Рио-де-Жанейро. Местная полиция подозревает, что артистка была убита. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на бразильский портал UOL.
Сотрудники правоохранительных органов нашли обгоревший труп певицы в ее машине. Мировую славу бразильской певице Лоалве Браз принесла песня «Ламбада», записанная в 1989 году. Всего артистка получила за свою профессиональную карьеру более 80 золотых и платиновых дисков. В составе группы Kaoma она записала три студийных альбома, еще три пластинки певица записала в рамках сольной карьеры.
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