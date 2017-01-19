Платье Дженнифер Лопес разошлось по швам на вручении награды

Дженнифер Лопес попала в неловкую ситуацию на вручении премии People's Choice Awards-2017. На глазах у всей публики у звезды разошлось платье по швам. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ

Платье порвалось, когда звезда поднималась на сцену, чтобы получить награду из рук ведущих церемонии. Телеоператоры запечатлели дыру на платье Лопес. Дженнифер Лопес получила награду в номинации «Любимая актриса криминальной драмы ТВ» за роль Харли в «Оттенках синего».