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Платье Дженнифер Лопес разошлось по швам на вручении награды
Дженнифер Лопес попала в неловкую ситуацию на вручении премии People's Choice Awards-2017. На глазах у всей публики у звезды разошлось платье по швам. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ.
Платье порвалось, когда звезда поднималась на сцену, чтобы получить награду из рук ведущих церемонии. Телеоператоры запечатлели дыру на платье Лопес. Дженнифер Лопес получила награду в номинации «Любимая актриса криминальной драмы ТВ» за роль Харли в «Оттенках синего».
Вручение премии прошло 18 января в Лос-Анджелесе в Microsoft Theater. Принципиальное отличие награды People’s Choice Awards от многих других состоит в том, что на ней решение принимают не специальные жюри, а сами зрители. Большинство номинаций имеет определение не «лучший», а «любимый». Премия присуждается уже более 30 лет.
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