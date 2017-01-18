Потроллить восторгами: Собчак упрекнула россиян в плохом вкусе

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram раскритиковала фильм "Ла-Ла Ленд", отметив, что у тех, кто его хвалит, нет вкуса, сообщают Рамблер/новости.

"Я в замешательстве. Все мои друзья помешались на этом кино. "ЛаЛаЛенд"... Мне было очень скучно. Почти до самого конца. Фильм немного ожил,только когда Райан Гослинг получил наконец работу, но в целом, это просто очень красиво снятая подростковая голливудская история. С крайне необаятельной и непородистой Эммой Стоун . Все глянцевое, липкое и не вызывает никаких эмоций и сопереживания", - написала Собчак.

Фильм "Ла-Ла Ленд" стартовал в российском прокате 12 января. Мюзикл, недавний триумфатор "Золотого глобуса", получивший семь наград во всех номинациях, в которых был представлен, рассказывает историю двух молодых людей, пытающихся воплотить свои мечты в Лос-Анджелесе. Эмма Стоун и Райан Гослинг уже в третий раз играют влюбленную пару: она работает официанткой и бегает по прослушиваниям, а он хочет построить карьеру джазового музыканта и вынужден подрабатывать в затрапезных барах. Однако их проблемы начинаются, когда к паре приходит успех.