Кустурица извинился перед зрителями за их слезы во время фильма с Беллуччи

Режиссер Эмир Кустурица принес извинения зрителям за их переживания во время просмотра фильма "По млечному пути" с Моникой Беллуччи в ходе кинофестиваля в Дрвенграде, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Десятый фестиваль кино и музыки "Кустендорф" на западе Сербии стартовал в минувшую субботу и продлится до четверга 19 января.

Новый фильм обладателя двух "Золотых пальмовых ветвей" о трагической любви во время войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов немолодого мужчины в исполнении самого Кустурицы и женщины, которую сыграла Беллуччи, был показан в понедельник вечером дважды. Премьера состоялась на международном кинофестивале в Венеции в августе прошлого года, затем были показы в Европе, и 12 января лента вышла в российский прокат. По наблюдениям автора, публика в Сербии в понедельник реагировала на его творение особенно эмоционально.

"Извините меня, если вы слишком много плакали. Это — искусство, с которым ничего не может сравниться, потому что фильм сделан по рецептуре прошлого… Мы живем во времени, когда фильмы смотрят на мобильном телефоне, в интернете, и все реже это делают так, как вы сегодня смотрели", — цитирует телеканал Кустурицу.

Режиссер и основатель кинофестиваля добавил, что для работы над лентой собралась группа людей, которая "посвятила себя фильму на 100% и результата добилась самоубийственными действиями на уровне "быть или не быть". Вместе с Кустурицей фильм презентовала и участвовала в обсуждении после просмотра сербская актриса Слобода Мичалович, которая исполнила одну из главных ролей.