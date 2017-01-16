Первый канал: Выкрасть «Шерлока» могли хакеры

Первый канал проведет собственное расследование по факту утечки одной из серий сериала «Шерлок». По предварительным данным, речь идет о хакерской атаке на сетевые структуры телеканала. С таким заявлением выступили в пресс-службе Первого канала. Текст заявления передают Рамблер/новости со ссылкой на Rambler News Service (RNS)

«Первый канал с момента, когда стало известно об утечке, находится в тесном контакте с BBC и проводит расследование по выявлению источника материалов, выложенных в интернет. По предварительной версии, причиной была хакерская атака», — заявили в пресс-службе Первого канала.

Как подчеркнули в пресс-службе телеканала, полная информация станет известна лишь после завершения расследования. 14 января в сети был опубликован эпизод «Последнее дело», премьера которого была запланирована на 00:01 16 января. Серия появилась в интернете с русской озвучкой, а партнером британской BBC выступает «Первый канал». Британская теле-радиовещательная компания ранее заявляла, что работаю над решением проблемы и не считают публикацию серии намеренной утечкой.