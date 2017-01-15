Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам

Создатели британского криминального телесериала «Шерлок» обратились к российским зрителям из-за утечки эпизода фильма в русской озвучке, призвав их дождаться трансляции на телевидении. Кроме того, они просят не распространять спойлеры (преждевременно раскрытая важная информация о сюжете).

Третий, завершающий эпизод четвертого сезона сериала под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке «Первого канала» был выложен в Сеть в субботу. На британском телевидении серия должна быть показана в 21.00 по местному времени воскресенья (полночь понедельника мск), а на российском ТВ серию покажут в 00.01 мск, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА «Новости»

«Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его», — сообщается в официальном профиле сериала в Twitter . У записи тег «Избавьте меня от спойлеров».

Похожее сообщение выложила в Twitter продюсер сериала Сью Верчью. «Российскую версию серии "Последнее дело" нелегально загрузили. Пожалуйста, не распространяйте ее. До этого момента у вас так хорошо получалось воздерживаться от спойлеров. У нас почти получилось», — пишет она.

В шутку в соцсетях вину за утечку возложили на российских хакеров, у этих сообщений тег #russiansdidit.