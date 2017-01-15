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Создатели сериала "Шерлок" обратились к россиянам
Фото: BBC Wales (2010 -...)
Создатели британского криминального телесериала «Шерлок» обратились к российским зрителям из-за утечки эпизода фильма в русской озвучке, призвав их дождаться трансляции на телевидении. Кроме того, они просят не распространять спойлеры (преждевременно раскрытая важная информация о сюжете).
Третий, завершающий эпизод четвертого сезона сериала под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке «Первого канала» был выложен в Сеть в субботу. На британском телевидении серия должна быть показана в 21.00 по местному времени воскресенья (полночь понедельника мск), а на российском ТВ серию покажут в 00.01 мск, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА «Новости».
«Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его», — сообщается в официальном профиле сериала в Twitter. У записи тег «Избавьте меня от спойлеров».
Похожее сообщение выложила в Twitter продюсер сериала Сью Верчью. «Российскую версию серии "Последнее дело" нелегально загрузили. Пожалуйста, не распространяйте ее. До этого момента у вас так хорошо получалось воздерживаться от спойлеров. У нас почти получилось», — пишет она.
BBC, когда Первый канал слил 3 серию Шерлока.#KeepMeSpoilerFree pic.twitter.com/T1Do61iKIK— Mайро. (@zloimiro) 15 января 2017 г.
#шерлок pic.twitter.com/nv1omRAmXi— la tortue (@Alexaniya) 14 января 2017 г.
В шутку в соцсетях вину за утечку возложили на российских хакеров, у этих сообщений тег #russiansdidit.
Шерлокоманы сейчас делятся на два лагеря:— Queen (@TheHellQueen1) 15 января 2017 г.
-бегут от спойлеров
-бегут смотреть слитый выпуск #НОЧЬШЕРЛОКА #Sherlock pic.twitter.com/LXMnk3sfyj
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