Виктория Бекхэм помешала воссоединению Spice Girls

В январе 2016 года появились слухи, что Spice Girls вернуться на сцену - бывшие «перчинки» Джерри Хорнер ( Холлиуэлл ) (44), Мелани Браун (41) и Эмма Бантон (40) решили снова начать выступать под тем же названием. Все бы хорошо, если бы не Виктория Бэкхем (42), которая категорически против воссоединения группы.

Бекхэм отказалась присоединяться к возрождающемуся коллективу, потому что занимается своим дизайнерским брендом и времени на концертную деятельность у нее просто нет. Тогда же она заявила, что девушки не могут использовать знакомое всему миру название группы без согласия бывших солисток. А Виктория никогда на это не пойдет. Кстати, ее поддержала и Мелани Си, потому что уже много лет выступает сольно.

Мелани Си

В одном из интервью Бекхэм вспомнила свое прошлое в составе группы и тяжелые взаимоотношениях с девушками: «Продюсеры Spice Girls отключали мне микрофон и просто давали петь песни другим участницам группы. Я посмеялась последней, как в пословице, теперь мой микрофон по-настоящему включен».

Мелани Браун, Джерри Хорнер (Холлиуэлл) и Эмма Бантон Джерри, Эмма и Мелани предприняли попытку спасти коллектив и придумали новое название группы – JEM (аббревиатура по первым буквам их имен). Но и здесь Бекхэм нашла лазейку: новая группа не может исполнять старые песни Spice Girls. Супруга футболиста Джерри, Эмма и Мелани предприняли попытку спасти коллектив и придумали новое название группы – JEM (аббревиатура по первым буквам их имен). Но и здесь Бекхэм нашла лазейку: новая группа не может исполнять старые песни Spice Girls. Супруга футболиста Дэвида Бекхэма (41) предупредила, что подаст в суд. Воссоединение бывших солисток Spice Girls без возможности исполнять старые хиты - это бессмысленно. Так решили поклонники, и к такому же мнению пришли и девушки из JEM и отказалась от своих намерений. План Виктории Бекхэм удался.

Spice Girls – одна из самых популярных девичьих поп-групп, о которой мир услышал в 1994 году. В составе группы выступали Мелани Браун, Виктория Бекхэм (тогда еще под девичьей фамилией Адамс), Джерри Холлиуэлл, Мелани Чисхолм и Эмма Бантон. Коллектив распался в 1998 году, но несколько раз участницы предпринимали попытки вернуться на сцену. Так, в 2007-м они объявили о турне в поддержку нового альбома Greatest Hits. Ради концертов Виктория Бекхэм (42) даже перекрасилась в черный цвет — Пош-Спайс вернулась, но до прежнего успеха было далеко. Еще раз группа воссоединилась 12 августа 2012 года ради выступления на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

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