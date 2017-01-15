И пусть весь мир подождет. Соцсети отреагировали на утечку серии "Шерлока"

Российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на утечку финальной серии четвертого сезона британского сериала "Шерлок", премьера которой должна состояться в полночь с 15 на 16 января.

Судя по комментариям в социальных сетях, эпизод под названием "Последнее дело" в высоком разрешении появился в интернете в озвучке Первого канала и без логотипов. Таким образом, российские фанаты получили возможность увидеть серию первыми в мире.

Некоторые поклонники " Шерлока " шутят, что между "русскими хакерами" и утечкой, вероятно, есть связь.

лучшая защита - это нападение



что б не наткнуться больше на спойлеры, решила сама посмотреть #НОЧЬШЕРЛОКА pic.twitter.com/u11FyPiW1K — салливан 🌂 ШЕРЛОК (@SullivanLapidus) 14 января 2017 г.

Другие жалуются на невероятное количество спойлеров.

​Остальные фанаты телесериала просто радуются неожиданному везению.