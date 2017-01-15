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И пусть весь мир подождет. Соцсети отреагировали на утечку серии "Шерлока"
Фото: BBC Wales (2010)
Российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на утечку финальной серии четвертого сезона британского сериала "Шерлок", премьера которой должна состояться в полночь с 15 на 16 января.
Судя по комментариям в социальных сетях, эпизод под названием "Последнее дело" в высоком разрешении появился в интернете в озвучке Первого канала и без логотипов. Таким образом, российские фанаты получили возможность увидеть серию первыми в мире.
Некоторые поклонники "Шерлока" шутят, что между "русскими хакерами" и утечкой, вероятно, есть связь.
ЭТО ВСЕ РУССКИЕ ХАКЕРЫ #ЯВерюВМориарти #Sherlock #Шерлок #НОЧЬШЕРЛОКА— Единорог Саша (@StZasha) 14 января 2017 г.
лучшая защита - это нападение— салливан 🌂 ШЕРЛОК (@SullivanLapidus) 14 января 2017 г.
что б не наткнуться больше на спойлеры, решила сама посмотреть #НОЧЬШЕРЛОКА pic.twitter.com/u11FyPiW1K
Другие жалуются на невероятное количество спойлеров.
#Sherlock #НОЧЬШЕРЛОКА Я сейчас би лайк: pic.twitter.com/jCdftFuO3W— Little Harry Styles (@Only_Larry1D) 14 января 2017 г.
Остальные фанаты телесериала просто радуются неожиданному везению.
То самое чувство, когда смотришь заключительную серию 4 сезона, премьера которой должна быть только завтра 😏 #Шерлок pic.twitter.com/eJ72y6i2Se— Евгений Артамонов (@Djaea507) 14 января 2017 г.
Коротко о новой серии Шерлока: "и пусть весь мир подождет, кроме русских"#НочьШерлока #Шерлок #Sherlock #Мориарти— Эрик (@PrizrakOpery90) 14 января 2017 г.
"Шерлок" выходит на телеканале "Би-Би-Си" с 2010 года. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон. Роль Шерлока Холмса играет Бенедикт Камбербэтч, а доктора Ватсона — Мартин Фриман.
А в это время в Твиттере... #Шерлок #Sherlock #Ночьшерлока pic.twitter.com/LNEImfWB4T— Pavel Parusov (@Uzumakipavel35) 14 января 2017 г.
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