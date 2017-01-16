BBC не исключает намеренной утечки серии «Шерлока»

Телерадиовещательная организация BBC пытается установить, была ли утечка последней серии четвертого сезона сериала «Шерлок» намеренной, сообщает Independent.

Ранее на запрос RNS BBC, что медиакорпорация работает над «как можно более быстрым» решением проблемы утечки последнего эпизода сериала «Шерлок» в русской озвучке.

«Это нечто большее, чем просто случайность», — сказал источник Independent. Также о расследовании BBC сообщила The Telegraph.

14 января, в интернете появился последний третий эпизод четвертого сезона сериала «Шерлок» под названием «Последнее дело» в русской озвучке «Первого канала». Официальный показ этой серии по ТВ должен был состояться в ночь с 15 на 16 января 00:01 по мск на «Первом канале».