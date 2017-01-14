Скончался солист Мариинского театра Эдуард Цанга

В Петербурге умер солист Мариинского театра Эдуард Цанга. О смерти музыканта сообщил в своем аккаунте ВКонтакте друг погибшего, передают Рамблер/новости.

«Умер мой друг, солист Мариинского театра Эдуард Цанга... Очень трудно говорить, дышать, думать.. Я злился на него сегодня, что на звонки не отвечает, писал ему смски. Мы должны были увидеться сегодня на «Рождественской сказке», - сказано в сообщении.

Сайт Мариинского театра сообщает , что в составе оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга гастролировал в Лондоне, Париже, городах Финляндии, Южной Кореи и Германии. Исполнил партию Леандра в новой постановке оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» на сцене Театро Реал (Мадрид), а также в Экс-ан-Провансе (Франция) и Люксембурге. Был первым исполнителем партии Атамана Платова в мировой премьере оперы Родиона Щедрина «Левша» в Мариинском театре в 2013 году.

«Ему было всего 37 лет... Вечная память тебе, Эдик! Ты был самый заводной, самый весёлый, самый-самый-самый в Мариинском театре», - написал друг покойного.