"Викинг" вошел в топ-10 мирового проката
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Рамблер/новости

"Викинг" вошел в топ-10 мирового проката

Российская историческая драма «Викинг» впервые в истории отечественного кино вошла в топ-10 лидеров мирового проката. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
В Роскино агентству сообщили, что за прошедшие выходные картина собрала 6,7 миллиона долларов. Собеседник ТАСС также заявил, что в 2,6 тысячи российских кинотеатров и в трех странах Прибалтики «Викинг» опередил по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота» с Уиллом Смитом в главной роли.
Генеральный продюсер фильма, глава «Первого канала» Константина Эрнста отметил, что успеха удалось добиться благодаря использованию «лучших технологических и аудиовизуальных возможностей мирового кино». «Тот факт, что «Викинг» вошел в топ-10 мирового проката во вторые прокатные выходные, это, конечно, выше наших ожиданий и огромная радость для всей команды, которая делала проект в течение семи лет», - подчеркнул Эрнст.
Премьера картины режиссера Андрея Кравчука «Викинг» состоялась 29 декабря. Фильм рассказывает о жизни князя Владимира, включая захват Киева, убийство брата Ярополка и крещение Руси. Главную роль исполнил актер Данила Козловский.
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Андрей Кравчук Уилл Смит Константин Эрнст Данила Козловский
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