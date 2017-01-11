Салтыкова решила избавиться от воспоминаний о Бодрове-младшем

Знаменитая певица Ирина Салтыкова сообщила, что намерена сделать ремонт в квартире, где проходили съемки некоторых сцен фильма «Брат 2» с актером Сергеем Бодровым. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт певицы в Instagram.

«Хочу сообщить, что я начала ремонт в своей раритетной квартире, — поделилась певица. — Кто не знает, напоминаю, там снимали сцены к фильму Брат-2. Жалко расставаться, но время пришло. Выставляю фото на память, как было!», - написала Салтыкова.

«Помню спальню, прихожую и кухню», «Помню сцены из эпизодов с вами, мы смотрели не на то, что происходит в кадре, а на ремонт», - написали поклонники звезды в комментариях к фото.

Фото опубликовано Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) Янв 11 2017 в 6:01 PST

В фильме Алексея Балабанова «Брат 2» Ирина Салтыкова играла саму себя.

Сергей Бодров – российский актер, кинорежиссер и сценарист. Сыграл главные роли в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад», «Брат-2», «Медвежий поцелуй». Погиб во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года, где проходили съемки фильма «Связной». Официально числится пропавшем без вести.