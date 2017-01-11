В России навсегда заблокирован крупный сайт с фильмами

Facebook. В России навсегда заблокирован онлайн-кинотеатр kinogb.net. Решение о блокировке было принято Мосгорсудом в связи с нарушением сайтом антипиратского законодательства. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Роскомнадзора

«Крупные зарубежные кинопроизводители продолжают использовать механизмы российского антипиратского законодательства для защиты своих авторских прав. На основании решения Мосгорсуда по иску правообладателя - корпорации Warner Bros. Entertainment Inc. - в России на постоянной основе будет ограничен доступ к интернет-ресурсу kinogb.net», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в публикации говорится, что в 2016 году на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере защиты авторских прав с Американской ассоциацией кинопродюсеров. Антипиратский закон, позволяющий блокировать сайты с пиратским контентом в досудебном порядка, был принят в России в августе 2013 года.