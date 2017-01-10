Травля Пугачевой довела Волочкову до слез

Балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу скандала вокруг новогодней передачи с певицей Аллой Пугачевой. Артистка заявила, что ей «обидно до слез», что «против Аллы Борисовны пишут всякие глупости». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Волочковой в Instagram

«Узнала, что против Аллы Борисовны пишут всякие глупости. Люди, научитесь любить, а не завидовать, в конце концов. Я люблю вас, Алла Борисовна @alla_orfey и всегда поддержу и буду рядом, если надо. Это человек легенда. И хватит глумиться. Занимайтесь делом хоть каким-либо, кроме осуждения тех, кто является лицом России! Нет пророка в своем отечестве... Я не знаю. Обидно до слез», - написала Волочкова.

Ранее по поводу петиции против новогоднего эфира на Первом канале с Пугачевой высказался певец Филипп Киркоров. Ситуацию вокруг скандала российский музыкант назвал «мерзостью», когда «какая-то завистливая дрянь, какая-то мразота организует продуманную акцию и выливает ушат де**ма». Аллу Пугачеву Киркоров назвал «достоянием республики» и призвал артистку «петь на радость миллионов». В поддержку Пугачевой также высказался певец Александр Буйнов. Он написал в своем аккаунте в Instagram, что «актриса с такими данными, с такими мозгами, такой харизмой… может (и должна!) выходить на сцену ВСЮ ЖИЗНЬ!».

В интернете набирает популярность петиция генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием поменять новогоднюю передачу в 2018 году. На момент написания новости подпись под петицией поставили 121 585 человек.

«… то, что происходило в Вашем новогоднем эфире это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он на мой взгляд стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!», - говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян.