«Теория большого взрыва» оказалась на грани закрытия

Популярный телесериал «Теория Большого взрыва» оказался на грани закрытия. Причиной подобной ситуации стало отсутствие договоренностей о продлении контрактов с актерами. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Hollywood Reporter

«Переговоры продолжаются. Они сложные, но это вполне обычные переговоры. Мы настроены с осторожным оптимизмом», — заявил продюсер компании CBS Entertainment Гленн Геллер.

Актеры «Теории Большого взрыва» - самые высокооплачиваемые телевизионные актеры по версии Forbes. Ли Парсонс, исполняющий роль Шелдона Купера, заработал 25,5 миллионов долларов. Заработок Джона Гэлаки составил 24 миллиона долларов. Симон Хельберг заработал 22,5 миллиона долларов, а Кунал Найар получил гонорар в размере 22 миллионов долларов.