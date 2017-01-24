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Объявлены номинанты на «Золотую малину»
Знаменитые актёры Роберт Де Ниро, Джулия Робертс, Джони Депп, Джаред Лето и Бен Аффлек номинированы на антипремию «Золотая малина».
Об этом сообщили организаторы премии. Отмечается, что в связи с внушительным количеством «кино-мусора» в 2016 году число претендентов на награду в каждой номинации увеличилось до шести.
По числу номинаций лидируют «Образцовый самец-2» и «Бэтмен против супермена: на заре справедливости» — они представлены в 9 и 8 категориях.
Кроме них, на звание худшего фильма 2016 года также номинированы «Дедушка лёгкого поведения», «Боги Египта» и документальный фильм «Америка Хиллари: секретная история Демократической партии».
За титул худшего актёра прошлого года будут бороться Бен Аффлек, Генри Кавилл, Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Джерард Батлер, а также Динеш Д'Соуза.
В номинации худшая актриса представлены Меган Фокс, Джулия Робертс, Наоми Уоттс, Шейлин Вудли, Бекки Тёрнер и актёр Тайлер Перри, сыгравший женскую роль в фильме «Хэллоуин Мэдеи».
Объявление лауреатов состоится 25 февраля.
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