Объявлены номинанты на «Золотую малину»

Об этом сообщили организаторы премии. Отмечается, что в связи с внушительным количеством «кино-мусора» в 2016 году число претендентов на награду в каждой номинации увеличилось до шести.

По числу номинаций лидируют «Образцовый самец-2» и «Бэтмен против супермена: на заре справедливости» — они представлены в 9 и 8 категориях.

Кроме них, на звание худшего фильма 2016 года также номинированы «Дедушка лёгкого поведения», «Боги Египта» и документальный фильм «Америка Хиллари: секретная история Демократической партии ».

Объявление лауреатов состоится 25 февраля.