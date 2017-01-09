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Райан Гослинг и "Зверополис" получили премии "Золотой глобус"
В ходе церемонии вручения премий "Золотой глобус" были награждены лучший мультипликационный фильм и лучший исполнитель мужской роли в комедии или мюзикле по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда.
Лучшим актером был признан Райан Гослинг за свою роль в фильме "Ла-Ла-Ленд", обойдя Хью Гранта ("Флоренс Фостер Дженкинс"), Колина Фаррелла ("Лобстер"), Райана Рейнольдса ("Дедпул") и Джону Хилла ("Парни со стволами").
Лучшим полнометражным анимационным фильмам был назван "Зверополис" студии Дисней, над которым работали Байрон Ховард, Рич Мур и Джаред Буш.
Рич Мур Колин Фаррелл Хью Грант Джаред Буш Еще 3 тега
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