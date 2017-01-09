Райан Гослинг и "Зверополис" получили премии "Золотой глобус"

В ходе церемонии вручения премий "Золотой глобус" были награждены лучший мультипликационный фильм и лучший исполнитель мужской роли в комедии или мюзикле по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда.

Джаред Буш. Лучшим полнометражным анимационным фильмам был назван "Зверополис" студии Дисней, над которым работали Байрон Ховард, Рич Мур