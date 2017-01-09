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Картина "Лунный свет" завоевала "Золотой глобус" в категории "лучшая драма"
Фото: GOLDEN GLOBE(S)
Картина "Лунный свет" Барри Дженкинса завоевала награду "Золотой глобус" в категории "лучшая драма", 74-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет телеканал NBC.
В этой категории были также представлены "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана, "По соображениям совести" Мела Гибсона, "Лев" Гарта Дэвиса, "Любой ценой" Дэвида Маккензи.
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