Картина "Лунный свет" завоевала "Золотой глобус" в категории "лучшая драма"
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Картина "Лунный свет" завоевала "Золотой глобус" в категории "лучшая драма"

Фильм «Лунный свет» получил «Золотой глобус» за «лучшую драму»
Фото:
Картина "Лунный свет" Барри Дженкинса завоевала награду "Золотой глобус" в категории "лучшая драма", 74-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет телеканал NBC.
В этой категории были также представлены "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана, "По соображениям совести" Мела Гибсона, "Лев" Гарта Дэвиса, "Любой ценой" Дэвида Маккензи.
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США
Мел Гибсон Кеннет Лонерган Дэвид Маккензи
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