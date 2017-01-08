Баста застрял в аэропорту в США из-за снегопада

Рэпер Баста не смог вовремя вернуться в Россию из США из-за разгулявшегося снегопада. В своем обращении к поклонникам музыкант отметил, что находится в Чикаго, где задерживаются авиарейсы.

Музыкант отметил, что из-за задержки будет перенесен концерт.

"Но мы все равно доберемся, хоть на упряжках, хоть пешком", - пообещал Баста.