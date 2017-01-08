Баста застрял в аэропорту в США из-за снегопада
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Баста застрял в аэропорту в США из-за снегопада

Баста застрял в аэропорту в США из-за снегопада
Фото:
Рэпер Баста не смог вовремя вернуться в Россию из США из-за разгулявшегося снегопада. В своем обращении к поклонникам музыкант отметил, что находится в Чикаго, где задерживаются авиарейсы.
Музыкант отметил, что из-за задержки будет перенесен концерт.
"Но мы все равно доберемся, хоть на упряжках, хоть пешком", - пообещал Баста.
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США
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