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Баста застрял в аэропорту в США из-за снегопада
Фото: Рэпер Баста (Василий Вакуленко) © Артем Геодакян/ТАСС
Рэпер Баста не смог вовремя вернуться в Россию из США из-за разгулявшегося снегопада. В своем обращении к поклонникам музыкант отметил, что находится в Чикаго, где задерживаются авиарейсы.
Музыкант отметил, что из-за задержки будет перенесен концерт.
"Но мы все равно доберемся, хоть на упряжках, хоть пешком", - пообещал Баста.
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