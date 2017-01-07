Продюсер фильма «Викинг» ответил на претензии зрителей

Продюсер фильма «Викинг» Анатолий Максимов ответил на претензии зрителей и критиков и отверг обвинения в исторических неточностях в картине. Интервью с Максимовым опубликовало на своем сайте издание «Газета.ру» в пятницу, 6 января.

«Важнее всего, что сюжет фильма в точности воспроизводит Повесть временных лет, единственный бесспорный исторический документ, записанный через сто лет после смерти Владимира. Если кому-то не верится в происходящее, стоит прочесть саму повесть», — заявил кинематографист.

Он также отметил, что большинство критиков опирается на утверждения историка Василия Татищева, который писал, что Крещение на Руси шло «огнем и железом», однако, по словам продюсера, достоверного подтверждения этой гипотезы нет.

Фильм «Викинг» вышел в прокат 29 декабря. Историческая кинодрама за девять дней показа преодолела отметку в миллиард рублей и поставила новый рекорд в российском кинематографе. При этом бюджет картины составляет 1,2 миллиарда рублей.