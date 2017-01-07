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«Викинг» поставил новый рекорд в российском кино
Российская картина «Викинг» поставила новый рекорд по кассовым сборам для отечественного кино. По предварительным данным фильм заработал накануне 100 млн рублей, а общая сумма сборов достигла 1 млрд рублей после девяти дней проката. Предполагается, что ещё около 200-210 миллионов рублей картина соберет в субботу и воскресенье. По итогам второго уик-энда в его копилке окажется уже 1,25 – 1,26 млрд рублей, передают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Кинобизнес сегодня».
«Предыдущее достижение принадлежало справившейся с этой задачей за одиннадцать дней военной драме «Сталинград», двенадцать дней понадобилось в этом году ленте Николая Лебедева «Экипаж», а также еще одному хиту кинопроката – «Вию».
Таким образом, картина Андрея Кравчука стала всего лишь шестым отечественным рублёвым миллиардером за всю историю кинопроката СНГ. Интересно, что российская касса «Викинга» без учёта стран СНГ тоже превысила миллиард рублей», -- сообщается на сайте.
Фильм создан по мотивам «Повести временных лет» и рассказывает о приходе к власти князя Владимира Святославича. Режиссёр картины Андрей Кравчук.
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