«Викинг» собрал почти миллиард рублей за неделю проката

Российская историческая кинодрама «Викинг» с момента начала проката собрала уже 947 миллионов рублей и уже в ближайшее время может побить миллиардный рубеж, сообщается на портале kinobusiness.com.

Фильм побил абсолютный рекорд сборов для первого дня нового года, заработав 142 миллиона рублей. 2 января Викинг собрал 205 миллионов рублей, оформив тем самым январский рекорд. До этого ни одна январская картина не собирала за один день такой суммы. В итоге за неделю проката на счету Викинга уже 947,3 миллиона рублей.

Планка в миллиард в 2016 году покорилась только одному российскому фильму — Экипаж. По прогнозам Викинг преодолеет эту отметку уже по итогам 6 января.

Следом за «Викингом» в прокате в эти праздники лидируют российский мульфильм Три богатыря и Морской царь, фантастический блокбастер «Пассажиры» и комедия «Елки-5».