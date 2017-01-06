«Викинг» собрал почти миллиард рублей за неделю проката
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«Викинг» собрал почти миллиард рублей за неделю проката

«Викинг» собрал почти миллиард рублей за неделю проката
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Российская историческая кинодрама «Викинг» с момента начала проката собрала уже 947 миллионов рублей и уже в ближайшее время может побить миллиардный рубеж, сообщается на портале kinobusiness.com.
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Фильм побил абсолютный рекорд сборов для первого дня нового года, заработав 142 миллиона рублей. 2 января Викинг собрал 205 миллионов рублей, оформив тем самым январский рекорд. До этого ни одна январская картина не собирала за один день такой суммы. В итоге за неделю проката на счету Викинга уже 947,3 миллиона рублей.
Планка в миллиард в 2016 году покорилась только одному российскому фильму — Экипаж. По прогнозам Викинг преодолеет эту отметку уже по итогам 6 января.
Следом за «Викингом» в прокате в эти праздники лидируют российский мульфильм Три богатыря и Морской царь, фантастический блокбастер «Пассажиры» и комедия «Елки-5».
Данила Козловский
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