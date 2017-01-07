Принцессу Лею из «Звездных войн» похоронили в капсуле-антидепрессанте

Стали известны подробности церемонии похорон Керри Фишер, которая скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Отмечается, что сыгравшая в киносаге "Звёздные войны" принцессу Лею актрису похоронили в капсуле, похожий на антидепрессант "прозак". По некоторым данным, она на протяжении многих лет принимала таблетки от стресса.

В другую часть урны странной формы поместили прах матери Дебби Рейнольдс. Она умерла на следующий день после смерти Фишер на 85- м году жизни.

Видео: TheEllenShow, YouТube