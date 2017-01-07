Звезда фильма «Викинг» Данила Козловский примерил шлем гонщика Формулы-1

Данила Козловский , сыгравший главную роль в недавно вышедшем историческом блокбастере «Викинг», проводит рождественские каникулы в Сочи. Актер опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в шлеме гонщика Формулы-1 на гоночной трассе. Поклонники актера порадовались патриотичному выбору места отдыха и принялись обсуждать в комментариях работу Козловского в фильме «Викинг».

«Данила, вы талантливый актёр , один из многих ,кого смотришь и смотреть хочется . Все работы в вашем исполнении на 1000% Видно, что вы любите свою работу и выкладываетесь по полной, без халтуры. Смотришь и веришь всему!», «Сегодня была на Викинге. Очень понравился фильм», «Данила,спасибо. И вообще все сыграли очень круто», «Фильм спасен благодаря фанатам Данилы. Я лично сама ходила только из-за него. Исторические фильмы смотрю под настроение. Так просто никогда не включаю. В этот раз чего-то не хватило. Под впечатлением от отдельных сцен», «после просмотра картины "Викинг" слышала много неоднозначных комментариев, суть которых сводилась к тому, что многие не поняли этот фильм. на мой взгляд, такая реакция больше говорит о культуре самих людей, чьи ожидания не были оправданы и отношении к кинематографу в целом. сильная работа, создатели картины щепетильно отнеслись к деталям и приложили максимум усилий для того, чтобы сделать этот художественный фильм максимально приближенным к истории». (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Историческая драма «Викинг», созданная по мотивам «Повести временных лет» и рассказывающая о жизни князя Владимира Святославовича, собрала за первую неделю проката 735 млн. рублей. По словам продюсера картины Анатолия Максимова, он доволен, что вокруг фильма разворачиваются бурные дискуссии. Максимов отметил, что «Викинг» - не только и не столько про историю, эта картина «про каждого из нас, про то, как мы выбираем, по каким правилам нам жить», сообщает AIF.ru