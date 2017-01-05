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Американская певица Ферги снялась в клипе в майке с Пушкиным
Американская певица Ферги (Fergie) выпустила новый клип "Life Goes On", в котором она носит майку с изображением поэта Александра Пушкина и отрывком из его стихотворения.
life goes on baby!!! brand new year lets move forward with positivity in 2017 🙌🏼🙌🏼 https://t.co/scs9tn924j pic.twitter.com/ijFR59hWT0— Fergie (@Fergie) 4 января 2017 г.
Видео было опубликовано на ее официальном канале в YouTube в середине декабря. К настоящему моменту его посмотрели более семи миллионов раз.
Помимо изображения поэта на майке отпечатаны строки из его стихотворения "Не дай мне бог сойти с ума". При этом в ее песне звучат слова "Потеряй голову, сойди с ума…". Большинство поклонников певицы, однако, никак не отреагировали ни на Пушкина, ни на фрагмент его творчества.
Ферги (настоящее имя Стейси Фергюсон) приобрела известность в середине 00-х как вокалистка группы The Black Eyed Peas. В 2006 году она выпустила сольный альбом The Dutchess. Выход второго сольного альбома Double Dutchess запланирован на ближайшее время.
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