Умер основатель ансамбля «Поющие гитары»

Основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля "Поющие гитары" Анатолий Васильев умер 4 января в Санкт-Петербурге, сообщается на странице ансамбля в социальной сети "ВКонтакте".

"На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся его жизнь была связана с музыкой. Любимое детище – "Поющие гитары", художественным руководителем которых он был до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки", — говорится в сообщении.

"Поющие гитары" — советский вокально-инструментальный ансамбль, пользовавшийся популярностью в начале 1970-х годов. Ансамбль был создан в Ленинграде в 1966 году гитаристом эстрадного ансамбля "Дружба" Анатолием Васильевым. Наиболее известными песнями в наши дни являются "Синяя песня" ("Синий иней") и "Песенка велосипедистов".