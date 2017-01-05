Продюсеры «Викинга» объяснили главный посыл картины

Анатолий Максимов. Российский фильм «Викинг», вышедший в лидеры кинопроката, рассказывает не столько об истории Древней Руси, сколько о личном выборе каждого человека, определяющем ее ход. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили продюсеры киноленты Константин Эрнст

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«Города в те времена горели часто, поэтому все его аргументы лежат в области исключительно интерпретации фактов. Как и наш фильм, естественно... Он про каждого из нас, про то, как мы выбираем, по каким правилам нам жить. И как этот наш личный выбор становится частью нашей общей большой истории», — сказал Максимов.

Создателям фильма, как отметил продюсер, удалось заинтересовать ту аудиторию, которая никогда не уделяла внимание «событиям тысячелетней давности». В результате зрители, «получив в кино эмоциональный импульс», начинают обсуждать факты, изложенные в «Викинги», спорить с его авторами или соглашаться. «Им нужно было увидеть, чтобы поверить, что история принадлежит им», — добавил продюсер.

Константин Эрнст, в свою очередь, отметил, что создатели фильма готовили его семь лет, вложив в производство значительные средства и «сделав ставку на качество». «Хотели сделать конкурентоспособный Голливуду продукт. И мы счастливы, что многие из наших зрителей это заметили и оценили. Каждая их рекомендация — наш шанс на победу» — сказал он. К настоящему моменту, по словам Эрнста, картина собрала в прокате 735 миллионов рублей.