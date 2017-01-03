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На Украине запретили к показу ещё один российский сериал
Об этом сообщается на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино).
«Отмена государственной регистрации и аннулирования государственного удостоверения произошло на основании статьи 15 Закона Украины «О кинематографии» (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений)», — говорится в сообщении Госкино.
В ноябре на Украине запретили российский сериал «Неприкасаемые». В сентябре запретили шесть российских сериалов.
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