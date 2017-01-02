Сценаристы "Шерлока" объяснили неожиданный поворот сюжета в начале четвертого сезона

Поклонники сериала «Шерлок» остались возмущены трагическим концом первой серии четвертого сезона, сообщает Radio Times.

Намек на гибель Мэри Ватсон, не оставившую большинство поклонников британского сериала равнодушными, содержится в первоисточнике – произведениях Артура Конан Дойля

Так, в рассказе «Пустой дом» Ватсон говорит о том, что Холмс знал «о его утрате». Что как отмечается, можно интерпретировать как подтверждение того, что жена доктора Вотсона уже скончался.

По словам сценариста Марка Гэтисса, двусмысленность этого отрывка свидетельствует необходимости присутствия персонажа Мэри в сериале. Но сценаристам было заранее понятно, что им придется «убить» ее, и «они знали — как и почему».

Ранее создатель «Шерлока» заявил, что новый сезон сериала будет более мрачным.