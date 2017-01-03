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Сборы «Викинга» в прокате приблизились к 500 миллионам рублей
Фото: фильм «Викинг»
Росcийский фильм «Викинг» за пять дней проката собрал 475 миллионов рублей. Такие данные приводит во вторник, 3 января, Kinobusiness.com.
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Как пишет портал, сборы ленты могут перевалить за миллиард уже к 7 января, на 10-й день проката. До этого всего пять картин российского производства достигали такого показателя. Быстрее всего это удалось фильмам «Вий» и «Экипаж» — на 12-й день.
Кроме того, «Викинг» установил рекорд по сборам в первый день нового года. Лента Андрея Кравчука заработала 1 января 142 миллиона рублей.
На широкие экраны картина про князя Владимира Святославовича вышла 29 декабря 2016-го. Фильм уже успел посмотреть президент России Владимир Путин, назвавший ленту интересной.
Главные роли в «Викинге» исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов.
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