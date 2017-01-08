Фильм «Викинг» собрал миллиард рублей за рекордные девять дней проката

Фильм «Викинг» установил новый рекорд в истории российского кинематографа. В минувшую пятницу, 7 января сборы фильма превысили отметку в миллиард рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

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По предварительным данным, «Викинг» заработал в субботу, 7 января 100 миллионов рублей, еще около 200 миллонов фильм должен был собрать за выходные. По итогам второго уикэнда в прокате в кассе фильма уже есть 1,25 – 1,26 миллиарда рублей.

Миллиардный рубеж «Викинг» преодолел за девять дней проката — это рекордно быстрый срок. Для сравнения, таких результатов удалось достичь предыдущему «рекордсмену» — военной драме «Сталинград» — за 11 дней.

Таким образом, картина Андрея Кравчука стала шестым отечественным рублевым миллиардером за всю историю кинопроката СНГ. При этом, отмечают аналитики портала, касса «Викинга» без учета стран СНГ тоже превысила миллиард рублей.

Драма «Викинг» рассказывает о судьбе князя Владимира — крестителя Руси. Сюжет ленты основан на «Повести временных лет» и разворачивается в языческой Руси во времена, предшествующие принятию христианства.