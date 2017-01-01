"Викинг" лидирует в российском кинопрокате

Лидером российского кинопроката стал фильм "Викинг", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

За первый день проката (29 декабря) он собрал 51,5 млн руб. на территории России.

Версии картины с рейтингами 12+ и 18+ принесли примерно одинаковую кассу, хотя количество задействованных площадок у версии с 12+ примерно в полтора раза больше, а количество сеансов на 70% больше.

Данила Козловский поразил поклонников своим необычным образом.

Текущий результат более чем в два раза больше, чем у "Дуэлянта" (23 млн).

Вслед за "Викингом" следуют "Елки" (24,3 млн руб.) и "Пассажиры" (23,5 млн руб.).