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"Викинг" лидирует в российском кинопрокате
Фото: Кадр из фильма Викинг
Лидером российского кинопроката стал фильм "Викинг", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
За первый день проката (29 декабря) он собрал 51,5 млн руб. на территории России.
Версии картины с рейтингами 12+ и 18+ принесли примерно одинаковую кассу, хотя количество задействованных площадок у версии с 12+ примерно в полтора раза больше, а количество сеансов на 70% больше.
Данила Козловский поразил поклонников своим необычным образом.
Текущий результат более чем в два раза больше, чем у "Дуэлянта" (23 млн).
Вслед за "Викингом" следуют "Елки" (24,3 млн руб.) и "Пассажиры" (23,5 млн руб.).
Ранее сообщалось, что фильм "Викинг" посмотрел президент Владимир Путин. "Безусловно, [фильм] интересный. С удовольствием посмотрю еще раз", — сказал он.
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