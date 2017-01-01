Премьер Украины рассказал о процессе подготовки Евровидения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о том, как идёт процесс подготовки Евровидения и пожелал побед в новом году.

Об этом он написал в своём Facebook.

«Накануне Нового года проверил состояние дел. Уже есть договорённость с шоу-продюсером Стивом Барлоу, для которого Евровидение-2017 станет уже шестым. Подписан договор со студией дизайна сцены — Wider Design. Определено место проведения и подписан договор с Международным Выставочным Центром», — написал Гройсман.

Он также отметил, что между НТКУ и Министерством Экономики Украины прошли предварительные переговоры о максимальном применении Системы публичных электронных закупок ProZorro.

Гройсман также пожелал всем побед в новом году и отметил, что музыкальный конкурс на Украине пройдёт на самом высоком уровне.