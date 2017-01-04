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«Викинг» возглавил российский прокат в 2017 году
Фото: фильм «Викинг»
Российский исторический фильм «Викинг» стал лидером проката в новогодний уикенд в кинотеатрах РФ. Картина о князе Владимире, вышедшая на экраны 29 декабря, собрала за первые 4 дня 257 миллионов рублей, более 142 млн рублей она собрала в первый день 2017 года.
Как сообщает kinobusiness.com, всего россияне оставили в первый день года на 20% больше, чем 1 января 2016-го, более 440 млн рублей.
В тройку вошли также «Елки-5» и американский фильм «Пассажиры». Далее идут успешные российские мультфильмы «Три богатыря и Морской царь» и «Снежная королева-3: Огонь и лед».
Как сообщалось, президент России Владимир Путин 30 декабря посмотрел исторический фильм «Викинг» и встретился со съемочной группой картины.
Работа над фильмом «Викинг» режиссера Андрея Кравчука продолжалась более семи лет. Действие исторической саги происходит в Средневековье, в конце X века. Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Кирилл Плетнев, Александра Бортич, Светлана Ходченкова, Андрей Смоляков, Максим Суханов.
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