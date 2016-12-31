Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Первый продюсер The Beatles Алан Уильямс скончался на 87 году жизни
Фото: © EPA/ANDY RAIN
Первый продюсер The Beatles Алан Уильямс умер в возрасте 86 лет, сообщает Daily Mail.
Уильямс работал с музыкантами культовой группы в основном в конце 50-х — квартет играл в Ливерпуле в его клубе «Джакаранда», он был организатором их гастролей в Гамбурге, содействовал записи первой пластинки группы. В 1961 году The Beatles разорвали отношения со своим менеджером.
Оставить комментарий