Первый продюсер The Beatles Алан Уильямс скончался на 87 году жизни
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Первый продюсер The Beatles Алан Уильямс скончался на 87 году жизни

Первый продюсер The Beatles Алан Уильямс скончался
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Первый продюсер The Beatles Алан Уильямс умер в возрасте 86 лет, сообщает Daily Mail.
Уильямс работал с музыкантами культовой группы в основном в конце 50-х — квартет играл в Ливерпуле в его клубе «Джакаранда», он был организатором их гастролей в Гамбурге, содействовал записи первой пластинки группы. В 1961 году The Beatles разорвали отношения со своим менеджером.
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Великобритания Германия
Алан Уильямс
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