Александра Бортич: «Для роли Рогнеды брала уроки ножевого боя»

Актриса Александра Бортич, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Викинг», рассказала журналистам о подготовке к съемкам и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время работы над образом полоцкой княжны Рогнеды. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на WMJ.

«Я не могу сказать, что Рогнеда — это я, потому что между нами огромный временной разрыв в несколько сотен лет. Невероятно сложно было играть эту роль и тем более пытаться ассоциировать образ с собой. Одно дело Ника в «Полицейском с Рублевки» или Саша в «Как меня зовут» — современные героини, которых я могу понять, прочувствовать, другое дело — Рогнеда. Знаете, трудно представить, что задушили твоих родителей и тебе нужно, несмотря ни на что, жить дальше… Пришлось максимально сосредоточиться на самом персонаже», - заявила Бортич.Актриса также рассказала, что ради исполнения роли Рогнеды брала уроки ножевого боя, читала «Повесть временных лет».

В работе над образом ей помогали режиссер картины Андрей Кравчук, а также актеры Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Антон Адасинский. Самой сложной сценой в фильме для Александры Бортич стала сцена изнасилования, так как, по словам артистки, это непросто «и физически, и морально». По словам актрисы, из образов классической литературы она больше всего хотела бы сыграть Анны Каренину, так как она Бортич «абсолютно не близка». Трудности в работе лишь привлекают артистку. «Ты должен понимать мотивацию персонажа и оправдывать его в любом случае, даже если он Ганнибал Лектер. Каренина — достаточно примитивный пример, потому что мне она очень сильно не нравится. Еще из того же одноименного романа Льва Толстого я бы сыграла Кити. С ней мы тоже не совпадаем по энергетике», - добавила Бортич. Бортич отмечает в интервью, что многим обязана режиссеру дебютного для 22-летней актрисы фильма «Как меня зовут» Нигине Сайфуллаеве, утвердившей ее на роль, а также режиссеру «Викинга» Андрею Кравчуку, руководителю Первого канала Константину Эрнсту и кинопродюсеру Анатолию Максимову.

Фильм режиссера Андрея Кравчука «Викинг» вышел в прокат 29 декабря. Главные роли в картине сыграли Данила Козловский, Александра Бортич, Светлана Ходченкова, Игорь Петренко и Максим Суханов. Действие фильма разворачивается в раннем Средневековье, сюжет повествует о приходе к власти князя Владимира Святославича. Для просмотра доступны варианты для двух возрастных категорий: 12+ и 18+.