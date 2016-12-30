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Путин оценил фильм «Викинг»
Российский президент Владимир Путин оценил фильм «Викинг» отечественного производства. Глава государства назвал картину «интересной» и заявил, что посмотрит ее еще раз. Слова Владимира Путина передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Безусловно, фильм интересный. С удовольствием посмотрю еще раз», — заявил Путин.Как говорится в публикации, на просмотре фильма также присутствовали министр культуры России Владимир Мединский и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, выступившим продюсером киноленты.
«Бесспорно, Владимир Ростиславович (Мединский – прим. Рамблер/новости) как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественное произведение, поэтому уверен, что такие вещи нужны», — добавил президент.Фильм режиссера Андрея Кравчука «Викинг» вышел в прокат 29 декабря.
Главные роли в картине сыграли Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Игорь Петренко и Максим Суханов. Действие фильма разворачивается в раннем Средневековье, сюжет повествует о приходе к власти князя Владимира Святославича.
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