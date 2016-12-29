В группе "На-на" разгорелся скандал

Причиной для гневного поста в аккаунте Алибасова в Instagram стало исполнение музыкантом песни «Фаина» на одном из корпоративов.

«Хотел бы знать, какое отношение ты имеешь к песне «Фаина»?», - задал вопрос продюсер группы.

Кроме того, Алибасов рассказал публике о том, что Соколов «вероломно исчез» за 16 дней до Олимпиады в Пекине, намекнув таким образом, что артист расстался с коллективом со скандалом.

«Паша, ты уже забыл, как вероломно исчез за 16 дней до Олимпиады в Пекине со своей престарелой наркоманкой, которая свернула тебе мозг «миллионами» и суперхитами? Кажется, ее звали Лариса, не так ли?», - заявил Алибасов.

Павел Соколов работал с Бари Алибасовым с 14 лет. В 1997 году артист стал солистом группы «На-На». В 2008 году Соколов объявил об уходе из группы и начале сольной карьеры.